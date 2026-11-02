Финские сапёры-миротворцы в Ливане, 2018 г. В 2015 г. Финляндия отчиталась об уничтожении более миллиона противопехотных мин.
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