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Дипломат Ульянов: Киев попытался обвинить Россию в атаках на Запорожскую АЭС

Дипломат Ульянов: Киев попытался обвинить Россию в атаках на Запорожскую АЭС

Украинские представители киевского режима в четверг, 11 апреля, попытались обвинить Россию в атаках на Запорожскую АЭС на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Киев и Запад давно слетели с катушек! Называют черное белым, а белое черным! Надо запустить ракетку по странам запада и сказать , что это вы сами!
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