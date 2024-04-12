Дипломат Ульянов: Киев попытался обвинить Россию в атаках на Запорожскую АЭС

Украинские представители киевского режима в четверг, 11 апреля, попытались обвинить Россию в атаках на Запорожскую АЭС на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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