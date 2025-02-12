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Останина сообщила, что поддерживает идею продлить оплачиваемый декретный отпуск

Останина сообщила, что поддерживает идею продлить оплачиваемый декретный отпуск

Оплачиваемый период декретного отпуска необходимо продлить до трех лет. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с ТАСС.

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