После 10-часовых дебатов вотум недоверия правительству отклонен парламентом

Попытка оппозиции отправить в отставку правительство во главе с Дорином Речаном провалилась. После десятичасовых дебатов вотум недоверия, выдвинутый Блоком коммунистов и социалистов против исполнительной власти, потерпел неудачу.
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