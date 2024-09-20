Средняя зарплата в Крыму превышает 51 тысячу рублей

Пятница, 20 сентября. «Крым 24».Согласно статистике, самую высокую зарплату в Крыму получают работники сфер промышленности,В строительства, финансовой и страховой деятельности, а также информации и связи.
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