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Лента новостей Крыма

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Средняя зарплата в Крыму превышает 51 тысячу рублей

Средняя зарплата в Крыму превышает 51 тысячу рублей

Пятница, 20 сентября. «Крым 24».Согласно статистике, самую высокую зарплату в Крыму получают работники сфер промышленности,В строительства, финансовой и страховой деятельности, а также информации и связи.

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