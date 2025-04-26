La Repubblica: Трамп в Риме намерен встретиться с Мелони, Стармером и Зеленским

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в Риме намерен встретиться с руководителем правительства Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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