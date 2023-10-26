Швентек потеряет шансы закончить год первой ракеткой мира, если не выйдет в финал итогового

Это определится на итоговом турнире в Канкуне, который начнется 29 октября. Соболенко останется №1: независимо от результата Швентек, если белоруска пройдет групповой этап с результатом 2:1 и выйдет в финал; если Швентек проиграет на групповом этапе один матч, а белоруска пройдет его без поражений или выйдет в финал; если Швентек проиграет на групповом этапе два матча, а белоруска пройдет его с результатом 2:1.