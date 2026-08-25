В Москве на видео сняли последствия аварии, в которой разбился велосипедист

На востоке столицы велосипедист попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости». «Мужчина не посмотрел по сторонам и попал под колеса «Волги» на Шоссе Энтузиастов», – говорится в публикации.
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