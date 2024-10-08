БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Биолаборатории Запада: из Кыргызстана в Казахстан?

Биолаборатории Запада: из Кыргызстана в Казахстан?

Рустам МАСАЛИЕВ  На имя президента Кыргызстана Садыра Жапарова и председателя кабмина Акылбека Жапарова представителями общественных объединений и экспертного сообщества страны направлено обращение с инициативой денонсировать соглашение по строительству биолаборатории в Бишкеке, подписанное с Канадой в 2008 году тогдашним главой государства Курманбеком Бакиевым.

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