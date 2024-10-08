Биолаборатории Запада: из Кыргызстана в Казахстан?

Рустам МАСАЛИЕВ На имя президента Кыргызстана Садыра Жапарова и председателя кабмина Акылбека Жапарова представителями общественных объединений и экспертного сообщества страны направлено обращение с инициативой денонсировать соглашение по строительству биолаборатории в Бишкеке, подписанное с Канадой в 2008 году тогдашним главой государства Курманбеком Бакиевым.