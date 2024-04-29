Сергей Соловьев оценил первый год транспортной реформы

Руководитель профсоюза работников автотранспорта рассказал, что происходит на предприятиях общественного транспорта В последнее время работа общественного транспорта и в Петрозаводске, и в Карелии заметно улучшилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии