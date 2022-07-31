В летнем лагере в Приморье отравились 43 ребенка

Из-за массового отравления в летнем лагере "Юность" в Приморье пострадали 43 ребенка. Соответствующую информацию сегодня предоставили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
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