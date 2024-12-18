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Воронежские новости

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Полиция пока не нашла подозреваемого в двойном убийстве на Кубани воронежца

Полиция пока не нашла подозреваемого в двойном убийстве на Кубани воронежца

Разборка началась, возможно, из-за того, что нетрезвый воронежец мог приставать к 19-летней жене нового знакомогоПолиция Краснодарского края пока не нашла уроженца Воронежской области, который подозревается в том, что устроил кровавую расправу над супружеской парой в Белореченске.

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