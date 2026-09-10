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В Нижнем Тагиле завершается суд по делу о взрыве жилого дома, когда погибли 11 человек

В Нижнем Тагиле завершается суд по делу о взрыве жилого дома, когда погибли 11 человек

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила стартовали судебные прения по уголовному делу о взрыве жилого дома на улице Сибирской 1 августа 2024 года, когда погибли 11 человек, в том числе 6 детей.

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