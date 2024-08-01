⚡️ Аксёнов поздравил личный состав и ветеранов частей и подразделений тыла ВС РФ с профессиональным праздником «Надежный тыл – важнейший фактор, основа победы.
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⚡️ Аксёнов поздравил личный состав и ветеранов частей и подразделений тыла ВС РФ с профессиональным праздником «Надежный тыл – важнейший фактор, основа победы.