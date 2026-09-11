Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Банк России 11 сентября решил сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это первая пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, который продолжался последние полтора года.
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