Aging: Алкоголь приводит к преждевременному старению организма

Ученые из Школы общественного здравоохранения при Бостонском университете, работая в составе научной группы, пришли к выводу, что употребление алкоголя ускоряет процессы биологического старения организма.
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