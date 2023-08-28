Стилист Пугачёвой Ровалс: «Она вернётся и даст по морде всем»

Общественная служба новостейШоу-бизнесПодписатьсяСтилист Пугачёвой Ровалс: «Она вернётся и даст по морде всем»Стилист Примадонны Джордж Ровалс заявил, что Пугачёва обязательно вернётся на Родину, потому что она её не продала.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр КотовСтилисти ее дальше.Ответить14 час.АРАлександр РакитинВремя у этой старушки отсчитывает только дату переезда в мир иной. И ждать, похоже, осталось не долго. Счастливого пути!Ответить12 час.
Свежие комментарии