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Стилист Пугачёвой Ровалс: «Она вернётся и даст по морде всем»

Стилист Пугачёвой Ровалс: «Она вернётся и даст по морде всем»

Стилист Примадонны Джордж Ровалс заявил, что Пугачёва обязательно вернётся на Родину, потому что она её не продала.

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Комментарии
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Александр Котов
Стилисти ее дальше.
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14 час.
АР
Александр Ракитин
Время у этой старушки отсчитывает только дату переезда в мир иной. И ждать, похоже, осталось не долго. Счастливого пути!
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12 час.

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