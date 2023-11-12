Крупнейший в мире банк атаковали хакеры. Под ударом оказалось американское подразделение ICBC

Американское подразделение китайского банка ICBC при помощи программы-вымогателя атаковала хакерская группировка, которую связывают с РоссиейКрупнейший в мире банк по объему активов подвергся хакерской атаке при помощи шифровальщика, блокирующего работу компьютерных систем с требованием заплатить выкуп.