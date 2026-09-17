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ДумаТВ

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Кисеев: Молдавия попытается помешать избранию главы ПМР

Кисеев: Молдавия попытается помешать избранию главы ПМР

Кишинев может попытаться помешать выборам нового президента ПМР и усилить экономическое давление на Тирасполь.

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