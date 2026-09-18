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Нижегородская правда

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40 человек эвакуировали из дома из-за загоревшегося стула в Нижнем Новгороде

40 человек эвакуировали из дома из-за загоревшегося стула в Нижнем Новгороде

В Сормовском районе из подъезда жилого дома эвакуировали 40 жильцов из-за возгорания в одной из квартир.

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