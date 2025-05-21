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ВМС США заявили о нанесении крупнейшего в истории авиаудара с авианосца

ВМС США заявили о нанесении крупнейшего в истории авиаудара с авианосца

Американские истребители нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца, сбросив на террористов в Сомали более 56 тонн боеприпасов, заявил исполняющий обязанности начальника военно-морских операций ВМС США Джеймс Килби.

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