Президент Бразилии сообщил, что пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году

Бразильские власти приняли решение о приглашении руководителя Российской Федерации Владимира Путина на очередные мероприятия G20, которые запланированны на грядущий годовой период, не обращая внимания на утверждённый МУС ордер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии