Премьер Госсовета КНР проведет 29-ю регулярную встречу глав правительств Китая и России и посетит Россию, Беларусь

Пекин, 19 августа /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян отправится в Россию, чтобы председательствовать на 29-й регулярной встрече глав правительств Китая и России, а также посетит Россию и Беларусь в период с 20 по 23 августа, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.