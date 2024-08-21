В Ставропольском крае расследуется уголовное по факту мошенничества на 1,2 млн рублей под предлогом покупки ювелирных изделий

В полицию Нефтекумского округа с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что, поверила на слово и передала знакомому более сотни наименований золотых украшений, за которые он вот уже три года не спешит расплачиваться.
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