Центробанк России — о вероятности «заморозки» вкладов

Заморозка счетов и вкладов населения — грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны, заявил Банк России, отвечая на вопросы о мнимой заморозке вкладов.
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