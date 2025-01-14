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Русская весна

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Центробанк России — о вероятности «заморозки» вкладов

Центробанк России — о вероятности «заморозки» вкладов

Заморозка счетов и вкладов населения — грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны, заявил Банк России, отвечая на вопросы о мнимой заморозке вкладов.

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