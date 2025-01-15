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Царьград

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Цены на авиабилеты в Сочи выросли до 55% перед майскими праздниками 2025 года

Цены на авиабилеты в Сочи выросли до 55% перед майскими праздниками 2025 года

В период майских праздников 2025 года стоимость авиабилетов в Сочи увеличилась на 7-55% по сравнению с прошлым годом.

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