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Пытавшихся сбить камнями вылетающие из фуры дроны россиян захотели наградить

Власти Иркутской области захотели наградить граждан, пытавшихся помешать вылетавшим из фуры дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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