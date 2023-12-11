Завораживающие рисунки шариковой ручкой от Марите Десайне

Юная латышская художница Марите Десайне (Marite Desaine) несколько лет назад окончила художественную школу в Виляне, но за прошедшее время успела достичь серьезного прогресса на поприще изобразительного искусства.
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