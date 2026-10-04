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Царьград

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Wall Street Journal: Белый дом создаст группу для изучения рисков ИИ.

Wall Street Journal: Белый дом создаст группу для изучения рисков ИИ.

Белый дом сформировал рабочую группу для анализа рисков и возможностей искусственного интеллекта. Под руководством Джея Клейтона команда за 120 дней представит доклад о регулировании этой области в США.

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