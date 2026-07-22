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Российские ученые решили проблему герметизации при производстве композиционных материалов

Российские ученые решили проблему герметизации при производстве композиционных материалов

Компрессионная консолидация термопластичных композиционных материалов — это технологический процесс, при котором из отдельных слоев армирующего материала и полимера (в форме порошка либо пленки) или полуфабрикатов (например, препрегов) получают монолитное, прочное изделие.

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