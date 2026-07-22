Российские ученые решили проблему герметизации при производстве композиционных материалов

Компрессионная консолидация термопластичных композиционных материалов — это технологический процесс, при котором из отдельных слоев армирующего материала и полимера (в форме порошка либо пленки) или полуфабрикатов (например, препрегов) получают монолитное, прочное изделие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии