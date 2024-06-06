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Добрый Милонов предложил сажать в тюрьму приезжающих на ПМЭФ эскортниц

Российским компетентным органам следует начать уголовное преследование эскортниц, которые приезжают в Санкт-Петербург ради обслуживания участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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