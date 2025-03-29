NTNU: создан способ превращения в пищу двух третей отходов рыболовства

Норвежские исследователи из Фонда промышленных и технических исследований (SINTEF) разработали новый метод переработки рыбных отходов, позволяющий извлекать до 70% ценных пищевых продуктов и кормовых добавок.
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