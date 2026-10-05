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Подмосковье вошло в десятку самых активных регионов проекта «Знание. Наставники»

Подмосковье вошло в десятку самых активных регионов проекта «Знание. Наставники»

Отборочный этап всероссийского проекта «Знание. Наставники» собрал свыше 15 тысяч заявок. Среди претендентов на победу оказались сразу 469 руководителей образовательных организаций, педагогов и советников директоров из Московской области.

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