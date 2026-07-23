RR Лиры в скоплении Reticulum: точный ориентир для космической шкалы расстояний

Международная группа астрономов представила результаты инфракрасных наблюдений переменных звёзд типа RR Лиры в древнем шаровом скоплении Reticulum, расположенном на окраине Большого Магелланова Облака (БМО).
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