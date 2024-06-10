В России высказались о планах Украины испытать собственные корректируемые бомбы

Военный эксперт Дандыкин усомнился, что Украина произведет корректируемые бомбы Корректируемые авиабомбы украинского производства, возможно, будут представляют угрозу, поскольку их могут начать применять с помощью поставляемых Западом истребителей, предупредил в разговоре с «Лентой.
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