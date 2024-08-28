Захват России мигрантами. Кто дал отпор диаспорам и анклавам?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Но чем мы отличаемся от Запада - мы не можем уехать. Потому что у большинства квартира-то куплена в ипотеку на 20 лет. Поэтому люди начинают отстаивать свои права. То есть это не русский национализм, не русский фашизм, как пытаются представить лоббисты, или экстремизм. Нет, люди защищают своё жизненное пространство от чужой агрессивной среды, от чужой агрессивной цивилизации. И я не против этих людей. Они замечательно будут смотреться… у себя на Родине, За все надо спросить Гаранта,за его бездействие.
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Коля Колянов
А матвейчев он здоров, по моему его надо врачу показать.
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КК
Коля Колянов
👍🤣😂👏🤝
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