"Говори так же, как орал на батюшку": Бородач напал на священника под Краснодаром. Станичники заставили публично извиниться Фото: Царьград Жителей станицы Марьянской в Краснодарском крае возмутило нападение приезжего бородача на батюшку.
Захват России мигрантами. Кто дал отпор диаспорам и анклавам?
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Но чем мы отличаемся от Запада - мы не можем уехать. Потому что у большинства квартира-то куплена в ипотеку на 20 лет. Поэтому люди начинают отстаивать свои права. То есть это не русский национализм, не русский фашизм, как пытаются представить лоббисты, или экстремизм. Нет, люди защищают своё жизненное пространство от чужой агрессивной среды, от чужой агрессивной цивилизации. И я не против этих людей. Они замечательно будут смотреться… у себя на Родине, За все надо спросить Гаранта,за его бездействие.
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44 мин.
Коля Колянов
А матвейчев он здоров, по моему его надо врачу показать.
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2 мин.
КК
Коля Колянов
👍🤣😂👏🤝
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47 сек.
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