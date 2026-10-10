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Царьград

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В украинских СМИ – "стенания и плач". Русские и американцы давно договорились за спиной Украины и Европы?

В украинских СМИ – "стенания и плач". Русские и американцы давно договорились за спиной Украины и Европы?

В украинских СМИ - стенания и плач. В Киеве обвинили русских и американцев в том, что они давно договорились за спиной Украины и Европы снять санкции с России.

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