Роберт Фицо восхищен достижениями Китая

«Я поражен прогрессом, достигнутым Китаем, особенно его глобальным влиянием, его вкладом в мир и стабильность», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в недавнем интервью China Media Group (CMG) во время своего визита в Китай.
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