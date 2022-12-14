Франция — Марокко — 2:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 14.12.2022

Во втором полуфинале Чемпионата мира в Катаре сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0. Точными ударами отметились Тео Эрнандес и Рандаль Коло-Муани.
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