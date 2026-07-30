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Новости Липецка

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В Липецке отремонтировали участок дороги в микрорайоне 10-я Шахта

В Липецке отремонтировали участок дороги в микрорайоне 10-я Шахта

Площадь обновлённого участка дороги превысила 1000 м², теперь проезд по нему стал комфортнее. Ранее отремонтировали улицу Маршала Рыбалко до перекрёстка с улицей Подсобное хозяйство, протяжённостью 1,22 км.

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