An impromptu rodeo broke out at the side of a Texas highway when two horses and a donkey were spotted wandering loose near traffic.
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