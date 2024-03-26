Во сколько обойдется государству голосование по почте, пилотируемое в США и Канаде

Голосование по почте на грядущих президентских выборах и референдуме о евроинтеграции - это пока пилотный проект, цель которого выявить позитивные и негативные моменты идеи, подготовить ее для масштабирования на другие страны.
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