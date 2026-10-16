24-летнему жителю Жердевского округа вынесен приговор за кражу денег с чужих банковских счетов. Молодого человека признали виновным сразу по двум статьям - неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстных побуждений и кража с банковского счёта с причинением значительного ущерба.