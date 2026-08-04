Третий день Всероссийских горноспасательных соревнований в Кузбассе

Сегодня в состязания вступает группа команд из ФГКУ «ВГСЧ ДНР», ФГКУ «ВГСЧ ЛНР», ФАУ «ВГСЧ в строительстве», АО «СУЭК», ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
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