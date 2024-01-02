В Краснодаре умер врач Вагаршак Овсепян

В Краснодаре умер врач Вагаршак ОвсепянВ Краснодаре скончался детский хирург, ассистент кафедры Хирургических болезней детского возраста, кандидат медицинских наук, специалист ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» Вагаршак Овсепян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии