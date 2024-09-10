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Царьград

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В Ростовской области ожидается пришествие магнитных бурь с 10 сентября

В Ростовской области ожидается пришествие магнитных бурь с 10 сентября

Метеозависимым людям рекомендуется быть осторожными.Начиная с 10 сентября, жители Ростовской области столкнутся с воздействием магнитных бурь, которые начнутся около 15:00 и будут усиливаться вплоть до позднего вечера.

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