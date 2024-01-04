Life: советские режиссеры спрятали тайные отсылки в некоторые фильмы

Некоторые фильмы уже давно стали классикой советского кинематографа. Во многие из них режиссеры спрятали тайные отсылки на события или популрных личностей, которые долгие годы были неизвестны обычному зрителю, пишет Life.
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