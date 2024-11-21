Крым между двух фронтов: прогноз погоды на пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу полуостров еще будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, местами пройдут дожди, в горах снег; днем в связи с ростом атмосферного давления осадки прекратятся.
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