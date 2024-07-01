В Карагандинской области пройдут публичные обсуждения строительства АЭС в Казахстане

В Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» Глава государства инициировал проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, с предварительным проведением публичных обсуждений этого вопроса с народом.
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