В Карагандинской области пройдут публичные обсуждения строительства АЭС в Казахстане

В Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» Глава государства инициировал проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, с предварительным проведением публичных обсуждений этого вопроса с народом.