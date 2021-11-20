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В ООН призвали Китай доказать благополучие теннисистки Пэн Шуай

В ООН призвали Китай доказать благополучие теннисистки Пэн Шуай

Организация Объединённых Наций (ООН) призвала китайские власти предоставить доказательства местонахождения теннисистки Пэн Шуай после её сообщения о сексуальном насилии, заявила 19 ноября пресс-секретарь главы ООН по правам человека Лиз Тросселл.

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